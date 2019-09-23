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İmamoğlu: Yenikapı'da sergilenen araçların tümü iade edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Meydanı'na sergilenen araçlarla ilgili açıklama yaparak "Meydanda görülen araçlar tümüyle iade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

23.09.2019 23:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç fazlası olarak nitelenen kiralık araçları Yenikapı Meydanı'ndan sergilenmesi sonrası gündem olmuştu. Katıldığı televizyon programında sergilenen araçların akıbetini açıklayan İmamoğlu, "Meydanda görülen araçlar tümüyle iade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki programda Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

Programda Yenikapı'da sergilenen İBB araçlarına değinen İmamoğlu, "Araç tasaruffunda yıllık 60 milyon tasarrufumuz var. Bunun 50 milyonu İBB'de yaptığımız işlemden dolayı. 5 yılda 300 milyon demek oluyor. Bu da 123 kreş demek oluyor. Yenikapı meselesine gelince ben bunu meydanlarda telaffuz ettim. Bunları orada sergiledik ve tümüyle bunları iade ettik. Meydanda görülen araçlar tümüyle iade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki "ihtiyaç fazlası" yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda halka göstereceğini söylemişti. Alanda 4 gün sergilenen İBB'nin 730 aracıyla ilgili İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut Yenikapı'da yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır" demişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel

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