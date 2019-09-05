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İmamoğlu Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili ilk kez konuştu: Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek

Başkan İmamoğlu’ndan “Yenikapı” için ilk açıklama: Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek

05.09.2019 22:53 İmamoğlu Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili ilk kez konuştu: Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da toplanan belediyeye ait araçlarla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

"Çardakaltı Sohbetleri"nde Yekta Kopan'ın konuğu olan İmamoğlu, araçların akıbeti ile ilgili soruya, "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o. Bir sıradanlaşma var. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi, 'Nakit para almadık!' Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek" yanıtını verdi.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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