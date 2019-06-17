17.06.2019 16:53
Haberler»Dünya » Haber

İmamoğlu - Yıldırım tartışması: Adayların söyledikleri ne kadar doğru?

İmamoğlu - Yıldırım tartışması: Adayların söyledikleri ne kadar doğru?

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran'da yayımlanan ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayını, geride izleyicilerin aklında soru işaretleri bıraktı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran'da yayımlanan ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayın, izleyicilerin aklında bazı soru işaretleri bıraktı. Adayların yayında söyledikleri bazı bilgileri, resmi kaynaklardan topladığımız verilerle karşılaştırdık.

Sayıştay Raporu:

İsmail Küçükkaya'nın "Son 5 yılda 753 milyonluk bir zarardan bahsediliyor. Siz belediye başkanı seçilirseniz bu tabloyu nasıl değiştireceksiniz?" sorusu üzerine Binali Yıldırım Sayıştay raporunda böyle bir rakamdan bahsedilmediğini söylüyor ve 753 milyonluk usulsüzlük iddialarını yalanlıyor. Yıldırım Sayıştay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu iddiaları yalanladığını vurguluyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya, Dünya

Son Dakika Haberleri
18:52 Ekranda adayları ilgiyle izlesek de asıl gündemimiz ekonomi
18:52 Amazonlar'da yaşanan rahip eksikliğine Vatikan'dan 'evli din adamı' çözümü
18:37 Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama
18:11 Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı
18:07 ABD'nin İran'ı suçlayan iddiaları AB'yi ikna etmedi: BM'ye bağımsız soruşturma çağrısı
17:52 İran: ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik, CIA ajanları yakalandı
17:43 Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı