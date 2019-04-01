01 Nisan 2019, 07:53
»»

İmamoğlu: Ysk'nın Verilerine Göre Aradaki Fark Şu An İçin 27 Bin 417'dir

İmamoğlu: Ysk

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarını veriyorum.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ  / İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, " Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarını veriyorum. Şahsım adına atılan oy sayısı 4 milyon 136 bin  647, rakibimize verilen oy sayısı ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Aradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir" dedi. 

Görüntü dökümü:

-------------

-İmamoğlu açıklaması İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
Kaynak: DHA