İmar affı gündemden çıkarılmalı
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, imar affı, İmar Barışı gibi söylemlerin mutlaka gündemden çıkarılması gerektiğini belirtti.
09.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:40
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, imar affı, İmar Barışı gibi söylemlerin mutlaka gündemden çıkarılması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : İnşaat Mühendisleri Odası, Mustafa Balcı, Antalya, Ekonomi
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