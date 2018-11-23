İmar Barışı Başvurularının Çoğu Yanlış

İmar barışı başvuruları ile ilgili önemli detaylar olduğunu söyleyen Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların evlerinin küçük bir bölümünde imara aykırılık dahi olsa toplam evleri üzerinden para ödemeleri gerektiğine dikkat çekti. Çatalkaya, yapılan başvuruların çoğunun yanlış olduğunu belirterek, başvuru düzeltme hakkının ise sadece bir kez olduğunun altını çizdi.

İmarsız yapıların kayıt altına alınmasına imkan tanıyan imar barışı uygulamasında sona yaklaşılıyor. Daha önce Ekim ayı sonunda biteceği duyurulan ancak yıl sonuna kadar uzatılan imar barışına şimdiye kadar 9 milyona yakın başvuru geldi. İmar barışında hedefin 15 milyon adet başvuru olduğunu söyleyen Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya,bu hedefe ulaşılabilmesi için sürenin bir kez daha uzatılmasını beklediklerini ifade etti.

Çatalkaya, "İmar barışında şimdiye kadar 6 milyar TL ekonomimize kazandırıldı. Toplamda ise 40-50 milyar TLgelir bekleniyor. Sürenin uzatılması ile bu hedefe daha kolay ulaşılacağını düşünüyoruz. Benim beklentim 31 Aralık'tan sonra bir kez daha uzatılabileceği yönünde" dedi.

YAPI KAYIT BELGESİ ALMANIZ İMAR BARIŞININ DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTERMEZ

Vatandaşların İmar Barışı başvurularında bazı hatalar yaptıklarını ve sonrasında bunları düzeltmek zorunda kalacaklarını ifade eden Çatalkaya, en büyük hatanın yapının büyüklüğünün hesaplanması ile ilgili olduğunu kaydetti. Vatandaşların ellerinde mezura ile yaptıkları metrekare ölçümlerinin çoğunlukla yanlış olduğunu ve iskan tapu alımı için çizilen proje aşamasında bu yanlışın ortaya çıktığını anlatan Çatalkaya, "Vatandaşlar imar barışı başvurusu sonrası yapı kayıt belgesi ödemesini yaptıktan sonra E-Devlet Sistemi üzerinden Yapı Kayıt Belgeleri'ni alıyorlar ancak bu belgeyi almaları başvurunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Maalesef bize başvuru yapanlardan anladığımız kadarı ile bugüne kadar yapılan başvuruların birçoğu yanlış. Özellikle bireysel başvuru yapanlar ve belediye ve bakanlık imar barışı ofisine gidip başvuru yapan çoğu kişinin beyanı yanlış görünüyor. İskan tapusu için çizilen projenin Yapı Kayıt Belgesi için yapılan ilk beyan ile uyumsuz olması halinde ciddi sorunlar ile karşılaşılabiliyorlar. Bunu düzeltmek için ise sadece tek bir hakları var." dedi.

SADECE BALKONA İMAR BARIŞI OLMAZ

İmar Barışı başvurularında yanlış anlaşılan bir nokta olduğunu belirten Çatalkaya, bir yapının içerisindeki imara aykırı bölüm için tüm yapı üzerinden para ödenmesi gerektiğini belirtti. Çatalkaya, "Örneğin bir hak sahibinin sonradan yaptırdığı ve imara aykırı olan 10 metrekarelik bir balkonu var. Bunun için imara başvurduğunda sadece o bölümle ilgili bir para ödeyeceğini

düşünüyor. Ancak uygulama öyle değil. O balkonu imar barışına sokabilmesi için sahip olduğu mülkün tüm metrekaresi üzerinden parayı ödemesi gerekiyor" dedi. Ayrıca birden fazla dairenin olduğu iskansız; arsa tapulu veya kat irtifaklı binalarda tek tek başvuru yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Çatalkaya, hak sahiplerinin binanın tamamı için başvurması gerektiğini belirtti.