İmar Barışı Edirne'deki Konut Sahiplerinin Yüzünü Güldürdü - Edirne

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:40



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:40

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, imar barışından sonra, Edirne'deki konut fiyatlarının değerinde artış yaşandığını belirtti.Başkan Çeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, imar barışından ülkede milyonlarca vatandaşın faydalandığını söyledi.İmar barışından faydalanan vatandaşların yapılarının eksik olan belgelerini aldıklarını ifade eden Çeker, vatandaşların evlerinin değerlendiğini dile getirdi.İmar barışının özellikle Edirne'deki vatandaşların yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Çeker, şunları söyledi:"İmar barışı birçok vatandaşa kolaylık getirdi. Belediyelerle yaşanan bazı problemler oluyordu. Zamanında bazı kaçak yapılar yapılmış ve sorunlar yaşanıyordu. Hükümetimiz tarafından başlatılan imar barışına vatandaşlar ilgi gösterdi. Başvuru sürelerinde de bir uzatmaya gidildi ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabiliyor. Edirne'deki bilinçli vatandaşlarımız da imar barışını çok iyi değerlendirdi. Yapılan istatistikler de bunu gösteriyor. Vatandaşlar eksik belgelerini tamamlayarak bu imkandan faydalandılar."Çeker, vatandaşların imar barışı öncesi satmakta zorlandığı evleri, gerekli işlemleri yaptıktan sonra rahatlıkla satabildiklerini söyledi.İmar barışının Edirne'deki konut fiyatlarını arttırdığını belirten Çeker, şöyle devam etti:"Konutlarında yapı oturma belgesi olmayıp, imar barışından faydalanıp evraklarını tamamlayan vatandaşların evlerinin fiyatlarında yüzde 6'nın üzerinde bir artış oldu.Yapılan istatistikler zaten bunu gösteriyor. Çünkü vatandaşlar evrakları eksik olduğunda evlerini satmakta zorlanıyordu ya da istediği fiyata satamıyordu. Yapı kullanım belgesi alınan evlerin fiyatlarında yüzde 6'nın üzerinde bir artış oldu. Bu anlamda imar barışından en iyi şekilde faydalanan illerin başında Edirne geldi diyebiliriz."-Edirne ikinci sırada yer alıyorGayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN ile Coldwell Banker iş birliğiyle hazırlanan "İmar Barışı Sonrası Konut Fiyatı En Çok Artan İl, İlçe ve Mahalleler" başlıklı rapora göre, imar barışı sonrası konut fiyatlarında son döneme göre hareketlenme yaşandı. Aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 6,7 ile Zonguldak oldu. Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne, yüzde 6,4 ile Erzincan, yüzde 6,2 ile Van, yüzde 6 ile Iğdır takip etti. İmar barışından sonra konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 il arasında Bitlis yüzde 5,9 ile sekizinci, Elazığ yüzde 5,8 ile dokuzuncu, Bilecik yüzde 5,6 ile onuncu sırada yer aldı.