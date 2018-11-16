İmar Barışı Fırsatçıları Osmangazi'ye Takıldı

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İmar Barışı'ndan faydalanmak adına yanlış tarih göstererek kaçak inşaat yapanlara göz açtırmıyor. Gökçeören Mahallesi'nde 3. derece sit alanı üzerine kaçak olarak inşa edilen evleri belirleyen belediye ekipleri, yasal işlemleri tamamlanan kaçak yapıları yıktı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımlarda, bir ev ile inşaat aşamasındaki binaların temelleri ve istinat duvarları yerle bir edildi.

Yıkılan kaçak evin sahibinin İmar Barışı'ndan faydalanabilmek adına inşaatı 2018 yılından önce yapmış gibi göstererek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurduğu ve yapı kayıt belgesi aldığı tespit edildi. Kaçak inşaatın sahibi, yanlış beyan ile aldığı yapı kayıt belgesini, evin önündeki ağaca assa da Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, inşaatın İmar Barışı kapsamı dışında kalan 2018 yılında yapıldığını fotoğraflarla belgeleyerek yıkımı gerçekleştirdi.