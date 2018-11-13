İmar Barışı'na 15 Bin 286 Müracaat

13 Kasım 2018 Salı 09:42



13 Kasım 2018 Salı 09:42

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren 'İmar Barışı' kapsamında 15 bin 286 müracaat alındığını ve 6 milyon 24 bin TL ödeme tahsil edildiğini söyledi.Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras, 'İmar Barışı'nın dünün biriken sorunlarına bir çözüm üretirken, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla geleceğin şehirlerini inşa etmeninde yolunu açacağını belirtti. Aras, "İmar Barışı, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesine olanak sağlamaktadır. İmar Barışından 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar, imar barışı kapsamında koşulları sağlamaları durumunda yararlandırılabilecek. Kanunun resmi gazetede yayınlandığı tarihten 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi düzenlenmektedir. Yapı kayıt belgesi için başvurular e-devlet üzerinden yapılmakta olup, başvurucunun beyanına göre sisteme kaydedilmektedir. Vatandaşlarımız başvuruları ile ilgili müdürlüklerimiz ile Alo 181'den de bilgi alabilmektedirler. İlgili usul ve esaslar çerçevesinde ilimizde 488 adet bağımsız bölüm, 2 bin 455 adet binanın tamamı, 11 bin 769 adet bağımsız konut, 3 bin 299 adet bağımsız ticari ve 218 adet tarımsal amaçlı bağımsız bölüm olmak üzere toplam 15 bin 286 bağımsız bölüm için müracaat yapılmıştır. 12 Kasım 2018 tarihi itibariyle 2 bin 202 adet başvurunun ödemesi yapılarak yapı kayıt belgesi alınmış, yapılan başvurular neticesinde toplamda 6 milyon 24 bin 537 TL ödeme tahsil edilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihine kadar müdürlüğümüz bünyesinde kurulan İmar Barışı masasında görevli mühendis personellerimiz tarafından vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir" diye konuştu. - BİTLİS