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İmar Barışı Oyununu Belediye Ekipleri Bozdu

Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilmiş 8 katlı ruhsatsız binanın yıkımına başladı.

05.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:39İmar Barışı Oyununu Belediye Ekipleri Bozdu

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Dikkaldırım Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra yasal işlemleri tamamlanan 8 katlı binanın yıkımına başlandı. Bölgede 5 kata kadar imar izni olmasına rağmen 8 katın tamamını kaçak olarak inşa eden müteahhidin İmar Barışı'ndan yararlanmak adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptığı ve 'Yapı Kayıt Belgesi' aldığı tespit edildi. İmar Barışı fırsatçısı müteahhidin oyunu ise belediye ekipleri tarafından bozuldu.

Kaçak binanın sahibinin imar barışından faydalanabilmek için inşaatı 31 Aralık 2017 yılından önce yapmış gibi göstererek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden "Yapı Kayıt Belgesi" aldığı, ancak belediye tutanaklarında binanın imar barışı kapsamı dışında kalan 2018 yılı içerisinde yapıldığı tespit edildi. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen 8 katlı bina, vinç yardımı ile en üst kata çıkartılan iş makinesi ile yıkılmaya başlandı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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