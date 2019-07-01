01.07.2019 01:18
Haberler » Politika » Haber

İmar Barışı süresinin uzatılması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İmar Barışı süresinin uzatılması ile ilgili karar Resmi Gazete

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararda, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararda, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı.
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayit bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır."


- Ankara
Kaynak: DHA
Aralık , Politika

Son Dakika Haberleri
01:17 İmar Barışı süresinin uzatılması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı
01:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
21:19 SP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısı
20:49 Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de 'hak, hukuk, adalet' sloganı ile karşılandı
20:47 "İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız"
20:15 Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı"
18:28 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da