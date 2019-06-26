"İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru oldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran'da dolduğunu, ödeme süresinin de 30 Haziran'da tamamlanacağını belirterek, "Bugüne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdular. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat bankamız hafta sonuna kadar açık olacak." dedi.

Bakan Kurum, TOKİ tarafından Başakşehir-Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4 bin 467 sosyal konut projesi kapsamında, konut alma hakkı kazananlar için Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye'de başlattığı 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdiklerini belirten Kurum, "Yatay mimari ile yükselen Türkiye" sloganıyla çıkılan projeye yaklaşık 636 bin başvuru olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacaksınız" dediğini hatırlatan Kurum, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gecemizi gündüzümüze katarak il il, ilçe ilçe ziyaretlerimizi yaptık ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlara sosyal konut üretmek amacıyla, yatay mimari esaslı, özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

"İmar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu"

Alt yapıdan üst yapıya pek çok alanda planlama yaptıklarını kaydeden Kurum, "Bugün de bu anlayışla 2 bin 338 konutumuzun kurası için bir araya geldik. İmar barışı başvuru süremiz 15 Haziran'da doldu. Ödeme süremiz de 30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanıyor. Bu güne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak."

"Kaçak yapı meselesini gündemden çıkaracağız"

İmar barışının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları ilgilendirdiğini vurgulayan Kurum, "Bundan sonraki yapılmış kaçak yapılar, yine bizim doğal sit alanlarımızda, tarihi ve kültürel alanlarımızda yapılan yapılarımıza ilişkin de devletimiz, bakanlığımız her türlü kararlılığı gösterecek. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapıların yıkımına ilişkin süreci de kararlı bir şekilde yürüteceğimizi de ifade etmek isterim. Kaçak yapı meselesini ülkemizin gündeminden inşallah tamamen bu düzenlemeyle çıkarmış olacağız. Yapacağımız sosyal ve kentsel dönüşüm projeleriyle de sağlam, güvenli, yaşanabilir şehirler inşa etmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda 2023, 2053'ün 2073'ün Türkiyesi için sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Proje kapsamında 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru aldıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. Bugüne kadar 18 bin 52 hak sahibimizi belirlemiş olduk. Akabinde inşaat süreçlerine girip 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk başvurumuzu Ankara'da çektik, sonra Konya, şimdi de İstanbullu kardeşlerimizle bir aradayız. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de çok elzem. Vatandaşımızın kentsel dönüşümde mağdur olmaması adına düzenleme yaptık. 3194 sayılı kanunla şehirlerimizin düzenlemesine gittik. Açıkladığımız manifesto çerçevesinde sizlerle gönül birliği içerisinde projeleri sizlerle gönül birliği içerisinde bu projeleri gerçekleştireceğiz diyorum. Konut çıkanlara hayırlı olsun diyorum. Çıkmayanlar hiç üzülmesin biz projelere devam edeceğiz."

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, TOKİ'nin konut yapımı, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması ve şehirlerin yenilenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Son 16 yılda 843 bin 798 konut rakamına ulaştıklarını bildiren Bulut, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 buçuk milyon vatandaşımız konut sahibi edinilmiştir. 50 bin yeni sosyal konut üretilmesi kapmasında projelerimiz hızla devam etmektedir. Şimdiye kadar 37 projenin konut kuraları çekilerek 15 bin 52 hak sahibi belirlenmiştir. 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 50 bin sosyal konut kapsamındaki kura çekimleri tamamlanmış olacak.

Konut üretimi konusunda en çok yatırım yaptığımız ve önem verdiğimiz illerin başında İstanbul gelmektedir. TOKİ ve iştirakleri tarafından son 16 yıl içerisinde İstanbul genelinde inşa edilen konut sayısı 161 bin 764'tür. Halen 18 bin 443 konutun da inşaatı devam etmektedir. 50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da toplamda 5 projede 6 bin 300 sosyal konut inşa edilecektir. Konutların 3 bin 300'ü 2+1, 3 bini ise 3+1 olarak planlanmıştır. Bu konutların yüzde 10'u şehit ve gaziler, yüzde 5'i engelliler, yüzde 25'i de emekliler için ayrılmıştır. Bugün 2+1 büyüklüğünde 2 bin 338 konutun hak sahipleri noter çekilişiyle belirlenecektir. Yarın da 2 bin 129 3+1 konutların kurası çekilecektir. 28 Haziran'da Silivri, 1 Temmuz'da Tuzla Aydınlı, 2 Temmuz'da da Ayazma ve Hoşdere konutlarının kuraları çekilerek İstanbul'daki kuralar bitirilmiş olacaktır."

Bakan Kurum, hak sahibi şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurum daha sonra TOKİ Başkanı Bulut ile kura çekilişini gerçekleştirdi.

Bu arada kurada ismi çıkan bazı vatandaşlar sevinç göz yaşı döktü.

Kaynak: AA