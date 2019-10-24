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İmar Denetçi Sayısını 2 Bin 100'e Çıkarıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

24.10.2019 13:35ilandırİmar Denetçi Sayısını 2 Bin 100'e Çıkarıyoruz

"Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz"

"Bu tarihten sonra Türkiye'de nerede olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağımızı bildirmek isterim"

Kurum, şunları kaydetti:

"Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz. Antalya'da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu sayı 2 bin 100 olacak. 100'ü İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de denetçilerimiz hizmet verecek, şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sit ve tabiat alanlarımızda, kaçak yapı nerede varsa bu kaçak yapıyla mücadele noktasında imar denetçilerimiz görev yapacaklar. Ve mevzuata, kanuna aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar. Biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştiriyor olacağız."

Hem imar ve kaçak yapıyla ilgili mücadele noktasında hem de yıkımı konusunda yeni düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Kurum, konuyla ilgili taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisine ilettiklerini ifade etti.

"Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Kurum, "Bu tarihten sonra Türkiye'de nerede olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağımızı da buradan bildirmek isterim. Bu şehirler hepimizin, korumak durumundayız. Bu şehirlerimizi koruyarak, gelecek nesillerimize aktarmak durumundayız. Bu noktada benim de eksikliğim varsa, ben de cezamı çekmeye razıyım." diye konuştu.


Türkiye, Bodrum, Advertorial

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