İmar Kanununda değişiklik teklifi TBMM'de (5)

AK Parti milletvekilleri tarafından sunulan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin genel gerekçesinde, kentlerin sürekli değişim gösterdiği ve toplumların ihtiyaçlarına göre şekillendiği belirtilerek, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehrin kompakt ve kapsayıcı olması gerektiği ifade edildi.

Şehircilik alanında coğrafi veri altyapısıyla uygulamalara yön verebilmenin amaçlandığı anlatılan teklifin gerekçesinde, bu maksatla mülkiyet hakkının doğurduğu sonuçlar çerçevesinde vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine çalışılacağı vurgulandı.

Teklif ile kaçak yapılaşmayı her alanda engellemenin ve cezalar ile caydırıcılığı sağlamanın amaçlandığı bildirilen gerekçede, sayısal verilerin coğrafi veri altyapısı üzerinden toplanması sayesinde kontrollü ve doğru şekilde izleme işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.

İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için ivedi yargılama usulünün öngörüldüğü anlatılan gerekçede, ayrıca deniz kıyılarında doğal yapıyı bozacak nitelikte rekreatif amaçlı iskelelerin yapımının engellenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Yapı Denetimi Kanunu çerçevesinde fiil-yaptırım dengesinin gözetilerek görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen sorumlulara ilişkin uygulanacak idari müeyyidelerin yeniden düzenleneceğine dikkati çekilen gerekçede, şöyle devam edildi:

"Mülkiyet hakkının doğurduğu sonuçlar çerçevesinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek, idarelerce imar mevzuatının net olarak anlaşılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmayı her alanda engellemek ve cezalar ile caydırıcılığı sağlamak ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla İmar Kanununda çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca planların sayısal verilerinin coğrafi veri altyapısı üzerinde toplanması sayesinde, plan verilerinin erişilebilirliğinin artması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için ivedi yargılama usulü öngörülmektedir. Kıyıların çakıllık ve kumluk karakter gösterdiği alanlarda kıyıdan mevcut haliyle yararlanmak mümkün iken kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte rekreatif amaçlı iskelelerin yapımının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun'da, fiil-yaptırım dengesi gözetilerek görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen sorumlulara ilişkin uygulanacak idari müeyyideler yeniden düzenlenmektedir. Kanunun ceza maddesi daha açık ve net hale getirilerek tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 1934 yılında kurulan Yüksek Fen Kurulunun tecrübesinden faydalanarak yapım ve yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanun'da yapılan değişikliklerle de haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. İskan Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, iskan çalışmaları açısından asıl yetkili olan bakanlık tanımlanmakta ve bu kanun kapsamında yapılan yardımlardan faydalanacakların kapsamı genişletilmektedir."

