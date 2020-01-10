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İmar personeline Netcad eğitimi

İnegöl Belediyesi teknik personeline NETCAD mühendislik uygulamaları eğitimi verildi.

10.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:21İmar personeline Netcad eğitimi
Belediyesi teknik personeline NETCAD mühendislik uygulamaları eğitimi verildi.

Hizmet içi eğitime önem veren ve eğitim programlarıyla personelin kişisel gelişimini artırmayı hedefleyen İnegöl Belediyesi, bünyesinde çalışan teknik ekibe NETCAD masaüstü uygulamaları hakkında seminer verdi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitime katılanlara Netcad temel uygulamaları, imar ve kadastro uygulamaları, planlama ve mühendislik uygulamaları, plan tadilat süreç yönetimi, verilerin güncel ve tek bir merkezden yönetilip kullanılmasına yönelik bilgiler sunuldu.

Netcad'in harita mühendisleri ve şehir plancıları için çok önemli bir program olduğunu belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Maksadımız verilen bu eğitimler ile belediyemizin teknik personelini teknolojik açıdan daha donanımlı hale getirmek. İnegöl hızla büyüyen bir şehir ve biz de bu büyümeyle eşit şekilde mücadele etmek adına her alanda çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler bunun bir parçasıdır. Eğitimler kapsamında bugün teknik personellerimize Netcad eğitimi verdik. Bu program harita mühendislerimiz ve şehir plancılarımız için çok önemli bir programdır. İnegöl'ün gelişimi adına çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

Kaynak: İHA

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