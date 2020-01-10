Haberler » Güncel » İmar Personeline Netcad Eğitimi Verildi - Haber

İmar Personeline Netcad Eğitimi Verildi

İnegöl Belediyesi, hizmet içi eğitimleri ile personelin kişisel gelişimini, nitelik ve donanımlarını artırmaya devam ediyor.

10.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:36İmar Personeline Netcad Eğitimi Verildi

Bu kapsamda Belediyesi teknik personeline NETCAD mühendislik uygulamaları eğitimi verildi.

Hizmet içi eğitime önem veren ve eğitim programlarıyla personelin kişisel gelişimini, motivasyonunu, nitelik ve donanımını arttırmayı hedefleyen İnegöl Belediyesi, bünyesinde çalışan teknik ekibe NETCAD masaüstü uygulamaları hakkında bir eğitim düzenledi.

10 Ocak Cuma günü Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara Netcad temel uygulamaları, imar ve kadastro uygulamaları, planlama ve mühendislik uygulamaları, plan tadilat süreç yönetimi, verilerin güncel ve tek bir merkezden yönetilip kullanılmasına yönelik bilgiler sunuldu.

Netcad'in harita mühendisleri ve şehir plancıları için çok önemli bir program olduğunu belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Amacımız verilen bu eğitimler ile belediyemizin teknik personelini teknolojik açıdan daha donanımlı hale getirmek. İnegöl hızla büyüyen bir şehir ve bizde bu büyümeyle eşit şekilde mücadele etmek adına her alanda çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler bunun bir parçasıdır. Eğitimler kapsamında bugün teknik personellerimize Netcad eğitimi verdik. Bu program harita mühendislerimiz ve şehir plancılarımız için çok önemli bir programdır. İnegöl'ün gelişimi adına çalışmalarımız devam edecektir" dedi.


İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28  "Futbolda şike kumpası" davası - Haber
17:28  Yozgat Valisi Kadir Çakır gazetecilerle bir araya geldi - Haber
17:28  "Çankırı'ya bir de buradan bakın" fotoğraf sergisi açıldı - Haber
17:28  Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haber
17:28  Bolu'dan İdlib'e yardım eli uzanacak - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:28:51