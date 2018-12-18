İmar Planı Değişikliklerine İtirazda Son Gün Yarın

Kaynak: İHA

Çorlu'da yapılan bazı imar planı değişikliklerine ilişkin olarak son itiraz tarihi 19 Aralık 2018 olarak açıklandı.Çorlu'da üniversite alanı ve kentsel gelişme alanı amaçlı yapılan imar planı değişiklikleri ile ilgili itiraz süresinin 19 Aralık 2018 günü dolacağı açıklandı.Konuya ilişkin olarak Çorlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi hükmü uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan, Namık Kemal Üniversitesi tarafından hazırlanan Üniversite Alanı ve Kentsel Gelişme Alanı amaçlı Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Tekirdağ İli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili onaylı imar planı paftaları ve açıklama raporları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında 20 Kasım 2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştı. Askı süresi içinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne veya duyurunun yapıldığı idarelere yapılabilecek itirazların süresi 19 Aralık 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek. Halkımızın mağduriyet yaşamaması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayınlanan raporları kontrol etmeleri önemlidir. Halkımıza önemle duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ