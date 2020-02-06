İmar Planı İçin Yoğun Mesai

Manisa 'da uzun yıllardır yapılamayan ancak geçtiğimiz yıllarda çalışmaları başlatılan yeni imar planı için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yoğun mesai harcanırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında gerçekleştirilen toplantı ile gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve Dilşat Ulaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Danışmanı Ulus Kotluca, Yunusemre Belediyesi İmar Müdürü Hakan Akgöl ile Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş da katıldı.