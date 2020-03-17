İmar toplantısı, Koronavirüs önlemlerinden dolayı ertelendi
12 ilçe belediyesinin katılımı ile Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen imar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
17.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:52
12 ilçe belediyesinin katılımı ile Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen imar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçe belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katılımı ile gerçekleştirilen imar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Büyükşehir tarafından belediyelerin uygulamadaki farklılık ve aksaklıklarının asgariye indirilmesi, gereken önem ve özenin gösterilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs (Covid - 19) önlemlerine ilişkin 12 Mart 2020 tarih ve 2020/5 sayılı genelgesi kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçe belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katılımı ile gerçekleştirilen imar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Büyükşehir tarafından belediyelerin uygulamadaki farklılık ve aksaklıklarının asgariye indirilmesi, gereken önem ve özenin gösterilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs (Covid - 19) önlemlerine ilişkin 12 Mart 2020 tarih ve 2020/5 sayılı genelgesi kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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