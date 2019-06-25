25.06.2019 16:39
Haberler » Güncel » Haber

İmar ve Şehircilik Müdürü Sevgi Eren görevine başladı

İmar ve Şehircilik Müdürü Sevgi Eren görevine başladı

Lüleburgaz Belediyesinde yaşanan görev değişikliklerinin ardından İmar ve Şehircilik Müdürü olarak atanan mimar Sevgi Eren görevine başladı.

Lüleburgaz Belediyesinde yaşanan görev değişikliklerinin ardından İmar ve Şehircilik Müdürü olarak atanan mimar Sevgi Eren görevine başladı.

Lüleburgaz Belediyesinde bir süre önce görev değişikliği yaşanırken İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Adak Plan Proje Müdürlüğünde görevlendirilmişti. Kırklareli İl Özel İdaresinde Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürü olarak görev yapan Sevgi Eren, Lüleburgaz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirilerek geçtiğimiz günlerde görevine başladı.

Sevgi Eren kimdir?

1993 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Sevgi Eren, 1994-1995 yıllarında Silivri 'nin Çanta Belediyesinde, daha sonra Silivri'de özel sektörde mimar olarak görev yaptı. Evli ve 1 çocuk annesi olan Eren, en sonra Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi Plan, Proje, Yatırım, İnşaat Müdürü olarak görev yaptı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Kırklareli , Lüleburgaz , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:49 Binadan düşen parçalar mahalleliyi korkutuyor
18:48 Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu
18:47 Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu
18:47 AÜ ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü - ESKİŞEHİR
18:46 Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasında
18:46 Safkan Arap taylarından 3 milyon 298 bin lira gelir
18:46 GÜNCELLEME-3 7 terörist etkisiz hale getirildi