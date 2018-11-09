İmar Yönetmeliği İstişare Toplantısı Yapıldı

09 Kasım 2018 Cuma 17:08



09 Kasım 2018 Cuma 17:08

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak gerçekleşen imar ve şehircilik planlamaları ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda imar ve şehircilik planlaması ile ilgili konularda görüşülmek üzere Şanlıurfa merkez ve ilçe belediye yetkililerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında 'Planlı alanlarda imar yönetmeliği hazırlama süreci' konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - ŞANLIURFA