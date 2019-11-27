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İmara aykırı yapıları "yürütmeyi durdurma" kararı kurtardı (3)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak oldukları belirlenen yapıları yıkmak için gelen ekipler, mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararı nedeniyle yıkım yapamadan ayrıldı.

27.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:44
'nın ilçesinde, kaçak oldukları belirlenen yapıları yıkmak için gelen ekipler, mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararı nedeniyle yıkım yapamadan ayrıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verilen iki yapının bulunduğu Bozburun Mahallesi'ne geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerine uzun süre tepki gösterdi.
Ekiplerle tartışan mahalleliler, yıkım yapılacak evlere girerek kendilerini siper etti. Bazı mahalle sakinleri de araçlarını iş makinelerinin önüne çekerek kapılarını kilitledi.
Yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları için ekipler yıkım işlemine başlamadan mahalleden ayrıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Bozburun'un yanı sıra Söğüt ve Selimiye mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacağını belirtti.
Muğla'da 2 bin 800 kaçak yapı var
Muğla genelinde 2 bin 800, Marmaris'te ise 550 kaçak yapı belirlendiğini kaydeden yetkililer, yapılan son denetimlerde 3 bin kadar daha kaçak yapının tespit edilerek yıkım için gerekli girişimlere başlandığını bildirdi.
Söğüt Mahallesi'nde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların yıkımı için gelmiş ancak yapı sahiplerinin yürütmeyi durdurma kararı aldırmasından, yıkım işlemi gerçekleşmemişti.
İmara aykırı yapıları

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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