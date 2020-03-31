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İmceler Mahallesinin kanalizasyon sıkıntısı çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı İmceler Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

31.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:04
İmceler Mahallesinin kanalizasyon sıkıntısı çözüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demirci ilçesine bağlı İmceler Mahallesi'nde mevcut kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşa daha sağlıklı ve kaliteli altyapı temin edildi. Mahalle Muhtarı Nuri Özdemir, daha önce mahallede yaşanan sıkıntının MASKİ sayesinde çözüldüğünü dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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