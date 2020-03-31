İmceler Mahallesinin kanalizasyon sıkıntısı çözüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demirci ilçesine bağlı İmceler Mahallesi'nde mevcut kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşa daha sağlıklı ve kaliteli altyapı temin edildi. Mahalle Muhtarı Nuri Özdemir, daha önce mahallede yaşanan sıkıntının MASKİ sayesinde çözüldüğünü dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler