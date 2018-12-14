İmdadına Yetişen Sağlıkçıların İsimlerini Bebeğine Verdi

14 Aralık 2018 Cuma 15:25



14 Aralık 2018 Cuma 15:25

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde rahatsızlanan hamile kadın, dünyaya getirdiği bebeğine sağlıkçıların isimlerini verdi.İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyünde rahatsızlanan 3 çocuk annesi Hülya Şen için akrabaları askeriyeden yardım istedi. Bunun üzerine haber verilmesiyle yola çıkan sağlık ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle 5 saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı.Köy kadınlarının da yardımıyla doğumunu gerçekleştiren Şen'e ikinci müdahaleyi ise köye ulaşan ekipler gerçekleştirdi. Ardından anne ile bebek, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğe sağlık çalışanlarından Emine ve Gülay ismi verildi.Anne ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ