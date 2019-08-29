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İmdatlarına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

Bodrum'da karaya oturan 8 metrelik teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

29.08.2019 13:09 İmdatlarına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti
Bodrum'da karaya oturan 8 metrelik teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Akyarlar Burnu önlerinde karaya oturan teknede 2 kişinin yardım talebinde bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen noktaya gitti. Burada Sahil Güvenlik botuna ait lastik bot ile karaya oturduğu yerden kurtarılan 8 metre boyundaki "Yezdan" isimli özel tekne, daha sonra Sahil Güvenlik botuna bağlandı.

Su aldığı tespit edilen tekne, içerisindeki su tahliye edildikten sonra ekiplerce Akyarlar Balıkçı Barınağı çekek yerine getirildi. - MUĞLA

Akyarlar, Bodrum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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