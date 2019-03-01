İmeak Dto, AB Heyeti ile Bir Araya Geldi

Kaynak: AA

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) heyeti ile bir araya geldi.İMEAK DTO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Kıran başkanlığındaki İMEAK DTO heyeti, AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ve beraberindeki heyetle "Maritime Business Dialogue" başlıklı toplantıda görüş alışverişinde bulundu.Türk denizcilik sektörünün önemli temsilcilerinin de katıldığı toplantıda denizcilik sektörü ve endüstrisinde AB ile iş birliği olanakları gündeme getirildi.Toplantıda, Türk denizcilik sektörü ve endüstrisinin mevcut yetenekleri ve potansiyeli ile AB'yle geliştirilecek ortak girişim ve projelerinin, uluslararası denizciliğin taleplerini de karşılayabilecek yeni bir pazara dönüştürme fırsatı tüm boyutları ile görüşüldü.AB'nin katkılarıyla, Türkiye'nin çevre dostu ve ekonomik gemilerin üretimi konusunda küresel bir merkez ve Uzak Doğu ile rekabet edebilen bir pazar olmasının, AB ile ortak bölgesel çıkarlara etkisi de toplantıda gündeme getirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK DTO Başkanı Kıran, Türkiye'nin sahip olduğu gemi inşa, bakım onarım, retrofitting ve gemi söküm imkan ve kabiliyetlerinin, AB ile münhasır ortaklık ve iş birliği içerisinde geliştirilmesi ve kullanımının, Türkiye'nin de ayrılmaz bir parçası olduğu Avrupa'ya yeni ufuklar açabileceğini belirtti.Kıran, Türkiye-Avrupa Birliği ortak çalışması olarak geliştirilecek denizcilikte çevre dostu projelerin, AB fonları ve bankalarından sağlanacak finansman desteği ile özel sektör açısından da uygulanabilir ve yatırım yapılabilir birer faaliyet alanı olabileceğini vurguladı.