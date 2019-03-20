İmeak Dto Aliağa Şubesi'nden İstihdam Seferberliği Atağı

Kaynak: İHA

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, istihdam seferberliği için kolları sıvarken, "Burası Aliağa Burada İş Var! Denizde İş Var" sloganıyla kampanyaya dahil olan İMEAK DTO Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, basın mensuplarıyla bir araya geldiği basın toplantısında kampanyanın detaylarını anlattı. Şimşek, "Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın" dedi.21 Ocak'taki Türkiye Odala ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, basın toplantısında "Burası Aliağa Burada İş Var! Denizde İş Var" sloganıyla başlatılan kampanya hakkında bilgi verdi.Şimşek "Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar.Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile oda ve borsa başkanlarımızın ve TOBB sektör meclisi başkanlarımızın katılımıyla 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla istihdam seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. Biz de Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak, 'Denizde İş Var' diyerek bu kampanyaya dahil olduk" dedi."İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak"İstihdam seferberliği 2019 kapsamında, sekiz farklı teşvikin iş dünyasına sunulduğunu söyleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, "Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek; yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi; kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor; yani burada devletimiz işverene diyor ki; 'düzenini bozma, istihdamı koru'" diye konuştu."Türkiye dış ticaret hacminin yüzde 5,8'i Aliağa'da oluşuyor"Teşvikler konusunda iş insanlarına, şirket sahiplerine ve muhasebecilere büyük görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Şimşek, bu kampanya süreci boyunca toplantıların devam edeceğini, kampanyaya destek veren üyelerin ödüllendirileceğini ve tıpkı 2017 seferberliğinde olduğu gibi bu gün de kamu ve özel sektörün el ele vermesi gerektiğini belirtti.İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:"Aliağa, Türkiye ekonomisine yüzde 11'lik bir katma değer sağlayan ve bu katma değerle birlikte sanayi ve ticaret alanında tüm yatırımcıların ilgi odağına gelmiş en değerli ilçelerimizden biridir. Bu değeri son yıllarda yapılan liman yatırımlarıyla birlikte atağa kalkarak sürdürmeye devam ediyor. Türkiye dış ticaret hacminin yüzde 5,8'i Aliağa'da oluşuyor. Ege Bölgesi ihracatının yüzde 48'i buradan yapılıyor. Türkiye'nin tek petro-kimya tesisi, tek gemi söküm bölgesi ilçemiz sınırları içerisinde. Bu veriler altında ciddi bir istihdama da sahip. Devletimizin vermiş olduğu teşviklerle daha da artacağına inancım tamdır. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bu topraklarda, bu ülkenin denizlerinde bereket var, umut var. Burada iş var, Burada AŞ var, Burada gelecek var." - İZMİR