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İmece usulü 'Engelsiz mutluluk'

GİTTİKLERİ engelliler derneğinde birbirlerini tanıyarak seven engelli çift, esnaf ve iş insanlarının 'İmece usulü' dayanışması ile 'Engelleri aşarak' düğünlerini yaptı.

03.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:05İmece usulü 'Engelsiz mutluluk'

GİTTİKLERİ engelliler derneğinde birbirlerini tanıyarak seven engelli çift, esnaf ve iş insanlarının 'İmece usulü' dayanışması ile 'Engelleri aşarak' düğünlerini yaptı.

Engelliler Derneği'nin etkinliklerine katılarak tanışan Nurten Kurt (41) ile Nuri Göy (39) arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü. Birbirlerini seven çiftin evliliklerine aileleri de onay verdi. Ancak, ekonomik durumları iyi olmayan iki aile çiftin düğünü ve ev eşyalarını karşılamada zorlandı. Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar'ın öncülük etmesi ile Avcılar'daki kasabından, terzisine, mobilyacısına, iş insanlarına kadar herkes üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirince Nurten Kurt ile Nuri Göy'ün düğün hazırlıklarına başlandı. Esnafın biri salon takımı, biri yatak odası takımını üstlenirken, bir başkası mutfak eşyalarında yardımcı olacağını bildirdi. İmece usulü dayanışma düğün hazırlıklarına da yansıdı. Terzi gelinliği hediye edeceğini bildirirken bir başkası kuaför masraflarını, bir diğeri gelin arabasını karşılamayı üstlendi. Çeşitli fiziksel engelleri bulunan Nurten ile Nuri'nin yemekli düğününü bir yapı ve otomotiv şirketi üstlendi.

Bu arada işsiz olan çiftten geline özel bir okulda iş bulundu ve düğünden sonra istediği zaman gidip işe başlayacağı iletildi. Nuri Göy, "Öncelikle sevmeyi bilmek gerek. Sevdikten sonra bütün engeller aşılıyor" dedi. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, büyük bir dayanışma ile derneklerinde tanışan engelli çifte 'İmece usulü' ile 'Engelsiz mutluluk' sağladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Çiftin mutluluğuna Avcılar Engelliler Derneği'ne gelen engelliler aileleri ile birlikte katılarak ortak oldu. Bu arada düğünün Küçükçekmece'de yapıldığı şirkete ait salonu hazırlayan ve tüm giderlerini karşılayan firmanın sahibi Emin Üstün ayrı bir jest yaparak 6 engelliye araç, çifte altın hediye etti.



Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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