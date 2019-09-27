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İmece usulü erişte yaptılar

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kışlık yiyecek hazırlıkları da başladı.

27.09.2019 16:20İmece usulü erişte yaptılar
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kışlık yiyecek hazırlıkları da başladı. Ören Mahallesi'nde bir araya gelen aileler imece usulü erişte yaptı.
Soğuyan havalarla beraber kış erzakları da hazırlanmaya başladı. Burhaniye Ören Mahallesi'nde bir araya gelen komşular da kışlık eriştelerini hazırladı. Mustafa Devrim'in evinin balkonunda düzenlenen erişte imecesine, erkekler de katıldı. Önce yoğrulan hamurlar oklavalarla açıldı pişirildi sonra da kesilerek kurumaya bırakıldı. Kışlık hazırlıklarının başladığını anlatan Fatma Bilecen, "Bu gün erişte imecesi yapıyoruz. Erkekler de bize destek oldu. Kışlık eriştemizi hazırlıyoruz" dedi.
Hüseyin Bilecen de "Biz de kadınlara yardımcı oluyoruz. Ben bu işi 20 yıldan beri yaptığım için biliyorum. Allah, yemek kısmet etsin" dedi.



Ören Mahallesi, Burhaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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