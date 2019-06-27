27.06.2019 10:25
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İmece usulü ile ot biçiyorlar

İmece usulü ile ot biçiyorlar

HAKKARİ'nin köylerinde yaşayan çiftçiler, sıcak havaya rağmen tarlalarda tüm gücüyle çalışıyor.


HAKKARİ'nin köylerinde yaşayan çiftçiler, sıcak havaya rağmen tarlalarda tüm gücüyle çalışıyor. İmece usulü çalışan köylüler eski tip tırpanla ot biçerek, hayvanlarının kışlık yemini hazırlamaya çalışıyor.
Hakkari kent merkezine 30 kilometre uzakta bulunan Geçitli Köyü'nde yaşayan vatandaşların tırpan mesaisi başladı. Maddi imkanları olmadığı için traktör ve benzeri iş makineleri alamayan köy sakinleri imece usulü ile geleneksel tarım aleti olan tırpan kullanıyor. Sıcak havada saatlerce mesai yapan tırpan işçileri, hayvanlarının kışlık yiyeceğini hazırladıklarını belirterek, "Bölgemize çok fazla kar yağıyor. Bu yıl da yoğun bir kış dönemi geçirdik. Mayıs ayının ortalarına kadar da bölgemizde kar vardı. Bu durum hayvanlarımızın yiyeceğinin bitmesine ve köylülerin zor günler geçirmesine neden oldu. Aynı problemleri yaşamamak için bu yıl daha çok tedbir almaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da komşularımızla birlikte daha yoğun bir çalışma içerisine girdik" diye konuştu.

- Hakkari
Kaynak: DHA
Geçitli , Hakkari , Güncel

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