Imelda Marcos Kefaletle Serbest Kaldı

Filipinler
'de 1972 yılında sıkı yönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos
'un geçen hafta yolsuzluktan suçlu bulunan eşi Imelda Marcos
, kefaletle geçici süreliğine serbest kaldı.
Başkent Manila'da yolsuzlukla mücadele özel mahkemesi Sandiganbayan'a çıkan 89 yaşındaki Marcos'un ödediği 7 bin 400 dolar kefalet kabul edildi ve eski First Leydi'nin temyiz sırasında serbest kalmasına karar verildi.
Mahkeme geçen hafta Marcos'un 1970'lerde Manila valisiyken İsviçre
kuruluşlarına yasa dışı biçimde yaklaşık 200 milyon dolar aktardığında yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal ettiğine hükmetmişti.
Kongre üyesi Imelda Marcos'un 7 suçlamanın her biri için 6 ila 11 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanması kararı verilmiş, Marcos öte yandan 1991'de açılan 3 ayrı davadan beraat etmişti.
Karar, Marcos karşıtları ve insan hakları aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.
Imelda Marcos, 1993'te de bir yolsuzluk davasında suçlu bulunmuş, Yüksek Mahkeme eski first leydinin yanlış bir şey yapmadığı hükmünü vermişti.
Komünist güçlere karşı 21 Eylül
1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimini kuran Ferdinand Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.
Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Eşi İmelda, Marcos'un mumyalattığı cesedini 1993'te Filipinler'e getirmiş ancak 2016 yılına kadar eski diktatörün Kahramanlar Mezarlığı'na gömülmesine izin verilmemişti.
Marcosların müttefiki olduğu bilinen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, geçen yıl Marcos ailesinin bütçe açığının kapatılması için bir miktar nakit ve altın yardımında bulunmak istediğini, ailenin mal varlığının çalıntı olduğu iddialarını reddettiğini söylemişti.
Marcos ailesinin iktidardayken mal varlıklarını, 5 ila 10 milyar dolara çıkardığı ileri sürülüyor.
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