Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İmera'dan yeni şarkı

Karadeniz müziğinin geniş kitlelerce sevilmesinde önemli bir payı olan İmera, karantina günlerini fırsata çevirdi

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:32
İmera'dan yeni şarkı

Karadeniz müziğinin geniş kitlelerce sevilmesinde önemli bir payı olan İmera, karantina günlerini fırsata çevirdi. İnsanların evlerine kapansa bile içlerindeki güzel duyguları birbirleriyle paylaşmaya devam etmelerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan İmera, Ezel isimli yeni teklisini dijital platformlardan dinleyicilerin beğenisine sundu. Sözleri ve müziği Hüseyin Ulusan'a, aranjesi Yıldıray Yanlı'ya ait olan Ezel şarkısı kısa sürede dillere dolanmayı başardı.

'Sosyal mesafe' kuralını korundular& ;

Her zaman olduğu gibi sade bir klip çeken İmera, 'sosyal mesafe' kuralına uyup çekimlerde 1'er metre aralıklarla durmaya dikkat etti. Sosyal medyada büyük ilgi gören şarkı için müzikseverler 'Corona'ya ilaç' yorumu yaptı.& ;

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Karadeniz, Magazin
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Magazin ››İmera'dan yeni şarkı - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Koronavirüs videosuyla tepki çeken Petekkaya, oyunculara sert çıktı Magazin
Koronavirüs videosuyla tepki çeken Petekkaya, oyunculara sert çıktı
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak Magazin
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu Magazin
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu
Karantinada olan Zeynep, sevgilisiyle ormanda sarmaş dolaş poz verdi Magazin
Karantinada olan Zeynep, sevgilisiyle ormanda sarmaş dolaş poz verdi
Sağlık çalışanları için seferber olan çift, evlerini fabrikaya çevirdi Magazin
Sağlık çalışanları için seferber olan çift, evlerini fabrikaya çevirdi
Survivor’da büyük kavga! Acun Ilıcalı konseyde fena patladı Magazin
Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı konseyde fena patladı
Ebru Polat’tan şaşırtan çıkış: Her güne bir sevgili koyacağım Magazin
Ebru Polat'tan şaşırtan çıkış: Her güne bir sevgili koyacağım
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix ’adını’ değiştirdi Magazin
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi

Son Dakika Magazin Haberleri

11:47: Demirören Medya 'Evde' buluşturmaya devam ediyor: Aydilge ve Utku'dan ev konseri - Magazin 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:18: Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun - Magazin 11:17: Tepki çeken görüntüler - Magazin 10:32: Korona evlilikleri de tehdit ediyor - Magazin 10:32: Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkı kısa sürdü - Magazin 10:28: Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı - Magazin 09:31: Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi - Magazin 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 08:14: Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı - Magazin 07:37: Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı - Magazin