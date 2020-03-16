IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
16.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:14
IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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