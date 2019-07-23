IMF 2019 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 3.2'ye düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin devam etmesi, Brexit'e yönelik belirsizliğin sürmesi ve enflasyonun yatay gelişmesine bağlı olarak, 2019 küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3.2'ye düşürdü.

IMF'ten yapılan açıklamada söz konusu öngörünün, IMF'in yıl başında yaptığı büyüme öngörüsünün yüzde 0.3 puan altında olduğu belirtilirken, şu değerlendirme yapıldı:

"Öngörüye ilişkin riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Söz konusu riskler arasında yer alan güvene zarar veren ve yatırımı yavaşlatan küresel ticari ve teknolojik gerilimler ile finansal zayıflıkları ortaya çıkan uzatmalı risk iştahsızlığı, yıllardır uygulanan düşük faiz oranlarının ardından sürüyor.

"Artan borç hizmeti güçlükleri, ekonomik gerilemeyle mücadelede para politikalarının karşısına çıkan engeller ve advers şoklar dahil olmak üzere deflasyona yönelik yükselen baskılar eskisinden de daha etkili bir durumda."

Kaynak: DHA