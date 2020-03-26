IMF Başkanı Georgieva'dan küresel ekonomi değerlendirmesi

Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne kadar güçlü ve koordineli olduğuna bağlı." dedi.

Kaynak: Dunya.com