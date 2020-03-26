IMF Başkanı Georgieva'dan küresel ekonomi değerlendirmesi
Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne kadar güçlü ve koordineli olduğuna bağlı." dedi.
26.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:12
Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne kadar güçlü ve koordineli olduğuna bağlı." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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