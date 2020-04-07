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IMF-Çin'de umut verici toparlanma belirtileri var

Uluslararası Para Fonu (IMF), Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de sınırlı ama umut verici toparlanma belirtileri olduğunu açıkladı.

07.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:09
IMF-Çin'de umut verici toparlanma belirtileri var

Uluslararası Para Fonu (IMF), Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de sınırlı ama umut verici toparlanma belirtileri olduğunu açıkladı.

IMF Blog'da yayınlanan bir raporda, IMF uzmanları, toparlanma belirtilerinin Çin'de ya da başka bir yerde salgının yeniden canlanma ihtimalini gözardı edilmediğini vurguladı.

Gst düzey IMF ekonomistlerinin hazırladıkları raporda, Covid-19 pandemisinin dünyayı küresel finansal kriz sırasında yaşanandan daha kötü bir resesyona sürüklemiş olduğunu söyleyerek küresel ve eşgüdümlü sağlık ve ekonomi politika hamlelerinin yapılması için çağrıda bulundular.

IMF uzmanları, "Tüm ülkelerdeki ekonomik hasar, yeni enfeksiyon sayısındaki keskin artış ve hükümetlerin koyduğu sınırlama tedbirleri ile artmaktadır" diye uyardılar.

Pandeminin akut aşaması olan Ocak ayından Şubat'a geçişte yaşanan sert düşüşün ardından, konsantrasyonun güç kazandığına işaret edilen raporda, bu gelişmelerin sert önmeyici düzenlemelerde biraz gevşetme olanağı verdiği de vurgulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››IMF-Çin'de umut verici toparlanma belirtileri var - Ekonomi

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