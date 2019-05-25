IMF Çin'e Gümrük Vergisinin Maliyetini ABD Üstleniyor

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath ile kuruluştan diğer ekonomistler tarafından hazırlanan söz konusu raporda, ABD- Çin ticaret gerginliklerinin tırmanmasının ticari ve finansal piyasadaki beklentileri ciddi etkileyeceği, küresel tedarik zincirlerini bozabileceği ve küresel ekonominin canlanmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun verilerine yönelik incelenmelere dayanan raporda, Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanmasından sonra ithal ürünlerin fiyatlarındaki yükselişin gümrük vergisindeki artış oranı ile tutarlı olduğu, dolayısıyla gümrük vergisi maliyetlerinin temel olarak ABD tarafından karşılandığı tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu gümrük vergilerinin bir kısmının ABD'li tüketicilere aktarıldığı, kalanının ise ABD'li ithalatçılar tarafından üstlenildiği ve bu durumun ithalatçıların kâr marjlarının azaltılmasına neden olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, Çin ile ABD arasındaki ticaretin tamamının ek gümrük vergisine tabi olması durumunda, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) kısa vadede yüzde 0,3 oranında azalacağının tahmin edildiğine işaret edildi.

Kaynak: Bültenler