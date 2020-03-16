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IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

16.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:22
IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Güncel

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