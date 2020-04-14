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IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak

Uluslararası Para Fonu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 25 ülkeye acil borç yardımı yapacak. Söz konusu yardım ülkelerin mali kaynaklarını, acil tıbbı ve diğer yardım çalışmalarına yönlendirmesine yardımcı olacak.

14.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:55

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Georgieva, söz konusu kararın Yönetim Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi. Georgieva, Fon'un Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olma çalışmalarının bir parçası olarak, CCRT kapsamında IMF'nin 25 üye ülkesine acil borç hizmet yardımı sağlanacağını ifade etti. En yoksul ve kırılgan ülkelerin IMF borç yükümlülüklerini gelecek 6 ayda karşılaması için hibe sağlanacağını bildiren Georgieva, bunun ülkelere finansal kaynaklarını acil tıbbi ve diğer yardım çalışmalarına yönlendirilmesine yardımcı olacağını aktardı.

BORÇ YARDIMI SAĞLANABİLİR

Georgieva, CCRT kapsamında halihazırda 500 milyon dolarlık hibeyle bazlı borç yardımı sağlanabileceğini kaydetti. Söz konusu fona İngiltere'nin yakın zamanda 185 milyon dolar, Japonya'nın ise 100 milyon dolarlık katkı sunduğunu hatırlatan Georgieva, Çin ve Hollanda'nın da önemli katkılarda bulunacağını bildirdi. Georgieva, en yoksul üye ülkelere 2 yıl boyunca ilave borç yardımı sağlanabilmesi amacıyla fonun kaynaklarının artırılmasına yardımcı olmak için diğer bağışçılara da çağrıda bulundu.

ACİL BORÇ YARDIMI ALACAK ÜLKELER

Açıklamada, acil borç hizmeti yardımı alacak ülkelerin Afganistan, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve Yemen olduğu bildirildi.

IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Etiketler: Dünya, Ekonomi
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