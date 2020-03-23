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IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl küresel resesyon beklediğini bildirdi.

23.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:12
IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl küresel resesyon beklediğini bildirdi.
Georgieva, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı.
İnsanları salgından korumak ve ekonomiye verdiği zararı azaltmak için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Georgieva, şimdi dayanışma zamanı olduğunu ve bunun G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının da ana temasını oluşturduğunu kaydetti.
2021'de toparlanma beklentisi
Georgieva, toplantıda vurguladığı konulara değinerek, "Küresel büyümenin görünümü 2020 için negatif, küresel finansal kriz zamanında olduğu gibi belki de daha kötü bir resesyon bekleniyor. Ancak 2021'de toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemine değinen Georgieva, salgının ekonomik etkisinin şiddetli olacağını, virüsün hızlı durdurulması halinde iyileşmenin de o kadar hızlı ve güçlü olacağını aktardı.
Georgieva, birçok ülkenin sağlık sistemini geliştirmek, salgından etkilenen çalışanlar ve işletmeleri korumak için aldığı olağanüstü mali tedbirleri desteklediklerini belirterek, büyük merkez bankalarının parasal politikayı genişletmek için attığı adımları da memnuniyetle karşıladıklarını vrguladı.
IMF'den 80 ülke yardım istedi
Gelişmekte olan birçok ekonominin ve düşük gelirli ülkelerin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Georgieva, "Yatırımcılar, krizin başlangıcından bu yana gelişmekte olan piyasalardan 83 milyar dolar çekti, bu şimdiye kadarki en büyük sermaye çıkışı olarak kaydedildi." ifadesini kullandı.
Georgieva, IMF olarak kriz ve etkisini azaltmaya yönelik politika eylemleri üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, "Acil finansmanı büyük ölçüde artıracağız, yaklaşık 80 ülke yardımımızı istiyor ve güçlü bir koordineli mücadele için diğer uluslararası finanas kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Salgınla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini kullanmaya hazır olduklarını anımsatan Georgieva, bazı düşük ve orta gelirli ülkelerin IMF'den küresel finansal kriz zamanında uyguladıkları Özel Çekme Hakkı (SDR) dağıtımı yapmasını talep ettiğini ve bu seçeneği üyelerle görüştüklerini bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Uluslararası Para Fonu, Maliye, Ekonomi

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