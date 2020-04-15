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IMF'den Senegal'e 442 milyon dolarlık Kovid-19 fonu

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Senegal'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve etkileriyle mücadele kapsamında 442 milyon dolarlık kredi imkanı sağladığı bildirildi.

15.04.2020 02:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 02:04
IMF'den Senegal'e 442 milyon dolarlık Kovid-19 fonu

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Senegal 'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve etkileriyle mücadele kapsamında 442 milyon dolarlık kredi imkanı sağladığı bildirildi.

IMF'ten yapılan açıklamada, Senegal'de salgının ekonomik etkilerinin hissedilmeye başladığı, kısa vadeli beklentilerin hızla kötüleştiği kaydedildi.

Bu bağlamda verilecek 442 milyon dolarlık fonun Senegal'in bütçe dengesini korumasını ve uluslararası toplumdan ek yardım almasını hızlandıracağı belirtilen açıklamada, IMF'in ülkedeki durumu yakından takip ettiği ve gerekirse daha fazla tavsiye ve yardımda bulunmaya hazır olduğu aktarıldı.

Senegal'de 299 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Vakalardan 183'ü sağlığına kavuştu, 2'si yaşamını yitirdi, 1 kişi ise vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Toplam 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ise hala sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, Senegal, Güncel
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