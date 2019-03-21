IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkenin durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Rice, hükümete ekonomideki yavaşlamaya anında ve doğru müdahale etme çağrısında bulundu.

"TÜRK EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR YAVAŞLAMA VAR"

Rice, bugünkü basın brifinginde, "Türk ekonomisinde önemli bir yavaşlama var ve hükümetin bu soruna anında ve doğru yanıt vermesi gerekiyor" dedi.

Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 2.6 oranında büyüyerek son 10 yılın en düşük büyüme gerçekleştirmişti.