Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

IMF'den yoksul ülkeler için 18 milyar dolarlık kaynak arayışı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, düşük gelirli ülkelere destek için imtiyazlı kredileri 3 katına çıkarmayı planladıklarını, bu nedenle, Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık...

15.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:10
IMF'den yoksul ülkeler için 18 milyar dolarlık kaynak arayışı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, düşük gelirli ülkelere destek için imtiyazlı kredileri 3 katına çıkarmayı planladıklarını, bu nedenle, Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı aradıklarını bildirdi.
IMF ve Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Georgieva ile Dünya Bankası Başkanı David Malpass'in Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldığı bildirildi.
Georgieva, burada yaptığı konuşmada, merkez bankalarının sağladığı 8 trilyon dolarlık mali önlemlerle likiditenin şirketler ve hane halklarının toparlanmasında önemli bir rol oynadığını kaydetti.
"1,8 milyar dolarlık sübvansiyon kaynağına ihtiyaç duyacağız"
Gelişmekte olan ülkelerin krizle mücadelesi için IMF'nin attığı adımları hatırlatan Georgieva, acil durum finansmanından yıllık yararlanma sınırını iki katına çıkardıklarını, 100'den fazla ülkenin IMF'den talepte bulunduğu, bu taleplerin yarısının ay sonunda kurul tarafından onaylanacağını, halihazırda 10 ülkenin acil durum yardımını ve 25 ülkeye acil borç yardımı sağlandığını aktardı.
Salınla mücadele kapsamında ülkeler için yeni bir likidite hattını görüştüklerini belirten Georgieva, "Düşük gelirli ülkelerimize yardımcı olmak için imtiyazlı kredilerimizi 3 katına çıkarmayı planlıyoruz. Bu nedenle, Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı arıyoruz ve muhtemelen 1,8 milyar dolarlık sübvansiyon kaynağına ihtiyaç duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Özel çekme haklarının da (SDR) bu bağlamda yardımcı olup olamayacağını araştıracaklarını kaydeden Georgieva, hızlı bir toparlanmayı desteklemek için hem borç verme hem de politika desteği üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade etti.
Borçları askıya alma seçeneği araştırılacak
Dünya Bankası Başkanı David Malpass da Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu ayın sonuna kadar 100 ülkede salgınla ilgili projeleri hayata geçirmeyi ve önümüzdeki 15 aylık süreçte 160 milyar dolarlık finansman sağlamayı planladıklarını aktardı.
Çok taraflı kalkınma bankalarından yoksul ülkelerin borç ödemelerini askıya alma seçeneğinin daha fazla araştırılmasının istendiğini belirten Malpass, "Dünya Bankası ve IMF borç girişimini desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Yoksul ülkeleri desteklemekte kararlı olduklarının altını çizen Malpass, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkeleri için son derece imtiyazlı şartlarda önümüzdeki 15 ay boyunca 50 milyar doların üzerinde finansman sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’de sanayi üretimi Mart’ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Ekonomi
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor Ekonomi
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Ekonomi
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Ekonomi
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Yerli ve milli el dezenfektanı BOREL yarın raflarda yerini alacak Ekonomi
Yerli ve milli el dezenfektanı BOREL yarın raflarda yerini alacak
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Ekonomi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte güncel fiyatlar
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Ekonomi
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Haberler ›› Ekonomi ››IMF'den yoksul ülkeler için 18 milyar dolarlık kaynak arayışı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:48: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz - Haberler 18:46: Borsada değer kazanan hisseler - Ekonomi 18:46: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi 18:44: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi 18:42: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi 17:27: Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak - Ekonomi 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü - Haberler 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber