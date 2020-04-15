Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

IMF devletlerin borçlarında patlama bekliyor

Uluslararası Para Fonu, devletlerin borçlanma oranlarında bu yıl koronavirüs nedeniyle büyük artış bekliyor.

15.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:04
IMF devletlerin borçlarında patlama bekliyor
Uluslararası Para Fonu, devletlerin borçlanma oranlarında bu yıl koronavirüs nedeniyle büyük artış bekliyor. IMF'ye göre salgının devlet maliyelerine getireceği ek yük 3,3 trilyon euroyu bulacak.Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında devletlerin büyük borç yükü altına gireceği uyarısında bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada borçlanmanın miktarının koronavirüs krizinin ne kadar süreceğine bağlı olduğu belirtilerek salgın kontrol altına alındıktan sonra ekonominin toparlanma hızının da önemli rol oynayacağı kaydedildi.

IMF'nin mevcut tahminlerine göre, pandeminin devletlere getireceği direkt mali yük, yılda 3,3 trilyon euro civarında olacak. Bu miktarın içinde devletlerin sağlık sistemi harcamaları ile şirketler ve hanelere yapılan mali yardımlar da yer alıyor. IMF koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında verilecek kredi ve kefaletlerin de ek olarak trilyonlara mal olacağına dikkat çekti.

2019 yılında devletlerin borçları, milli gelirler toplamının yüzde 83'üne tekabül etti. IMF, borçlanma oranının 2020 yılında yüzde 96,4'e yükselmesinin beklendiğini bildirdi. Bu çerçevede özellikle gelişmekte olan ülkelerin zorluk yaşayacağını kaydeden IMF, kamu borçlarının milli gelire oranının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yüzde 131'e, İtalya'da yüzde 155,5'e ve İspanya 'da yüzde 113'e yükseleceğini öngörüyor. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz de daha önce bu oranın, salgın nedeniyle yürürlüğe sokulan devlet yardımları nedeniyle Almanya için yüzde 60'tan yüzde 75'e tırmanabileceğini söylemişti.

Diğer yandan IMF, bütçe açığının milli gelire oranının ABD için yüzde 15,4'e, Çin içinse yüzde 11,2'ye yükselmesini bekliyor. Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya ve İspanya'da ise bu yükselişin, diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla olması bekleniyor.

Reuters/BÜ,BK

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, İspanya, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Jeff Bezos’un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Ekonomi
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
ABD’de sanayi üretimi Mart’ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Ekonomi
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor Ekonomi
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor
Yerli ve milli el dezenfektanı BOREL yarın raflarda yerini alacak Ekonomi
Yerli ve milli el dezenfektanı BOREL yarın raflarda yerini alacak
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Ekonomi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Ekonomi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Herkes aşı için çabalarken ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nün ödeneğini kesti Ekonomi
Herkes aşı için çabalarken ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün ödeneğini kesti
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Ekonomi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Haberler ›› Ekonomi ››IMF devletlerin borçlarında patlama bekliyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:40: Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America'nın ilk çeyrek bilançolarında Kovid-19 etkisi - Ekonomi 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:06: Antalya'da kavun hasadı başladı - Ekonomi 20:04: IMF devletlerin borçlarında patlama bekliyor - Ekonomi 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:40: ABD'de konut piyasası Kovid-19 etkisiyle nisanda zayıfladı - Ekonomi 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler