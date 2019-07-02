02.07.2019 21:32
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IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı

IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilmesi ardından görevini askıya aldığını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilmesi  ardından görevini askıya aldığını belirtti.
Lagarde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ECB Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bu gelişme ışığında ve IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi'ne danışarak, adaylık döneminde IMF direktörü olarak sorumluluklarımı geçici olarak askıya almaya karar verdim" duyurusunu yaptı.
Lagarde'ın açıklaması Ekim ayında ECB Başkanı Mario Draghi'nin yerine geçmek için Avrupa Konseyi tarafından aday gösterilmesi ertesinde geldi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Ekonomi

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