02.07.2019 23:53
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IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı

Uluslararası Para Fonu Direktörü Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilmesi ardından görevini askıya aldığını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Konseyi tarafından kasım ayında görevden ayrılacak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yerine aday gösterilmesinin ardından IMF'deki görevinden geçici olarak feragat ettiğini duyurdu.

"SORUMLULUKLARIMI GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALMAYA KARAR VERDİM"

Lagarde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ECB Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bu gelişme ışığında ve IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi'ne danışarak, adaylık döneminde IMF direktörü olarak sorumluluklarımı geçici olarak askıya almaya karar verdim" duyurusunu yaptı.

Lagarde´ın açıklaması Ekim ayında ECB Başkanı Mario Draghi´nin yerine geçmek için Avrupa Konseyi tarafından aday gösterilmesi ertesinde geldi.

IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı
Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Avrupa Konseyi, Ekonomi

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