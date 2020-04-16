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IMF/Georgieva: Birleşik Krallık uzun Brexit sürecini düşenmeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini daha uzun döneme yaymasını önerdi.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
IMF/Georgieva: Birleşik Krallık uzun Brexit sürecini düşenmeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini daha uzun döneme yaymasını önerdi.

BBC Radyo'ya konuşan Georgieva, küresel ekonomide önemli ölçüde tahribata neden olan Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı belirsizliğin giderilebilmesi için, Brexit sürecinin uzatılmasının gerektiğini vurguladı.

"Ortaya çıkan belirsizlik ve durum şu aşamada dahi oldukça zor" diyen Georgieva, "Bu durumu daha fazla zorlaştırmayalım. Benim Birleşik Krallık'a önerim, Avrupa Birliği'nin ve tüm dünyanın çıkarına olacak şekilde belirsizlik unsurlarını azaltacak bir yol bulmasıdır" diye ekledi.

Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michael Barnier and Birleşik Krallık Brexxit Başmüzakerecisi David Frost,önümüzdeki hafta yapılması planlanan geniş kapsamlı ticaret görüşmeleri ön hazırlıklarını sürdürüyorlar.


Kaynak: DHA

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi
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