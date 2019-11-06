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Türkiye'nin de dahil olduğu IMF ikili borçlanma anlaşmaları 2020 sonuna kadar uzatıldı

Uluslararası Para Fonu'na aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 üye ülkenin toplam 433 milyar dolar vermelerini öngören 2016 anlaşmaları 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu anlaşma kapsamında Türkiye IMF'e 5 milyar dolar vermeyi kabul etmişti.

06.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:47

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF)yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında yapılan ve IMF'in toplam kredi verme kapasitesini 1 trilyon dolar düzeyine yükseltmeyi hedefleyen ikili borçlanma anlaşmaları 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.

40 ÜLKE TAAHHÜT ETMİŞTİ

Anlaşmanın, küresel düzeydeki mevcut koşullar çerçevesinde bir yıl uzatılması kararı, IMF İcra Kurulu'nun ve 40 kreditör ülkenin onayı ile gerçekleşti.IMF açıklamasında, yapılan gözden geçirme sonrasında 2019 yılı sonunda tamamlanacak olan ikili anlaşmaların bir yıl daha uzatılmasının uygun bulunduğunu belirtildi. Söz konusu, 2016'da yapılan borçlanma anlaşması çerçevesinde 40 kreditör ülke IMF'e zor durumdaki ülkelere fonlama sağlaması için yaklaşık 318 milyar SDR (433 milyar dolar) vermeyi taahhüt etmişlerdi.

TÜRKİYE 5 MİLYAR DOLAR VERMEYİ KABUL ETMİŞTİ

2016'daki bu ikili anlaşmalarda Türkiye, IMF'e 5 milyar dolar sağlamayı kabul ederken, en yüksek fonu 60 milyar dolar ile Japonya, 43 milyar dolar ile Çin ve 41,5 milyar euro ile Almanya taahhüt etmişlerdi.

Türkiye'nin de dahil olduğu IMF ikili borçlanma anlaşmaları 2020 sonuna kadar uzatıldı

Uluslararası Para Fonu, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


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