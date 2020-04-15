"IMF kaynağı ve para basma seçeneği değerlendirilsin"

Özel sektöre nakit akışı sağlanmasını ve desteklerin hayata geçmesini isteyen iş insanları, IMF'den kredi kullanılması ve kontrollü para basılması seçeneklerinin hükümetin masasında olması gerektiğini savundu. Ekonomi Bilim Kurulu oluşturulması da talepler arasında.

Kaynak: Dunya.com