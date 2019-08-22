IMF kurlara müdahaleler konusunda uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), hükümetlerin para politikasını gevşeterek veya piyasaya müdahale ederek para birimlerini zayıflatmalarının uluslararası parasal sistemin çalışmasına zarar vereceği ve tüm ülkeler için durumu kötüleştireceği uyarısında bulundu.

"ÇOK FAZLA İTİBAR ETMEMEK GEREKLİ"

IMF baş ekonomisti Gito Gopinath , bu hafta Jackson Hole'da global merkez bankacılar toplantıları öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Para politikasının gevşetilmesinin bir ülkenin para birimini ticaret dengesini kalıcı bir şekilde iyileştirmek için yeterli olacağını görüşüne çok fazla itibar etmemek gerekli. Para politikası tek başına, ticaret dengesini sağlamak için gerekli büyük ve ısrarcı devalüasyonları teşvik etmesi muhtemel değil" dedi.

IMF araştırmacıları ayrıca, kurlardaki değer kaybını dengeleyecek telafi edici ikili tarifelerin toplam ticaret dengesizliklerini azaltmalarının muhtemel olmadığını, çünkü esas olarak ticareti diğer ülkelere yönlendirmek anlamına geleceğini de ifade ettiler.